Pior do mundo? Atacante da Premier League não faz gol há 83 jogos

Emprestado ao Everton desde o começo da temporada, Lindstrom ainda não marcou na Inglaterra. O Napoli, ainda dono dos seus direitos econômicos e onde jogou em 2023/24, também não viu gol dele.

A última vez que o dinarmarquês cumpriu o objetivo principal de um atacante foi quando ainda defendia o Eintracht Frankfurt. No dia 21 de janeiro de 2023, ele abriu o placar na vitória por 3 a 0 da equipe alemã sobre o Schalke 04.

Pela seleção, o jejum é ainda maior (pelo menos, no critério de tempo). Seu primeiro e único gol em 16 partidas com a camisa do time adulto da Dinamarca aconteceu em março de 2022 -curiosamente, também em um 3 a 0, mas sobre a Sérvia.

E ainda é titular

Apesar do longo jejum de gols, Lindstrom ainda é quase sempre escalado como titular pelo técnico do Everton, David Moyes.

Antes de ser utilizado apenas no segundo tempo do empate por 1 a 1 com o West Ham, no último sábado, o dinamarquês vinha de uma sequência de oito rodadas consecutivas da Premier League jogando desde o início.