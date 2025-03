Data Fifa define primeiras vagas para Copa; saiba quem pode se classificar

Dependendo dos resultados da rodada dupla de março, América do Sul e Ásia também podem definir seus primeiros representantes no Mundial.

Quem pode se classificar já?

ARGENTINA: Líder das eliminatórias sul-americanas, a atual campeã mundial assegurará antecipadamente o direito de defender o título se, ao fim da Data Fifa, tiver aumentado para pelo menos 13 pontos sua vantagem para a sétima colocada do certame. Hoje, a diferença para a Bolívia é de 12 pontos. Neste mês, os albicelestes enfrentam Uruguai e Brasil.

COREIA DO SUL: Presente em todos os Mundiais desde 1986, deve conseguir sem muita dificuldade a classificar para a 11ª Copa consecutiva. E essa vaga será obtida já na atual Data Fifa se os "k-players" ganharem os dois compromissos deste mês, frente Omã e Jordânia. Caso contrário, dependerão de resultados de outros jogos para não adiarem a comemoração.

IRÃ: Vive exatamente a mesma situação da Coreia do Sul. Se passar pela Data Fifa com 100% de aproveitamento, ou seja, com vitórias sobre Emirados Árabes e Uzbequistão. Se tiver algum tropeço, terá de fazer contas para ficar com a vaga já de imediato.

IRAQUE: Única seleção asiática que pode se classificar nesta Data Fifa sem ser líder do seu grupo no qualificatório, o Iraque depende de um quebra-cabeças para selar seu retorno ao Mundial após 40 anos. Além de ganhar de Kuwait e Palestina, terá de torcer para que a Jordânia não ganhe nesta rodada dupla e Omã não faça mais que quatro pontos.