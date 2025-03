Brasil tem 9 dos 10 elencos mais caros da América do Sul; Palmeiras lidera

Nem mesmo seu rival mais poderoso e tradicional conseguiu furar essa bolha brasileira e ingressar no top 10. O Boca Juniors, eliminado ainda na fase preliminar do principal torneio continental nesta temporada, aparece na 13ª colocação do ranking. Está abaixo de Palmeiras, Flamengo, Botafogo, River, Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Santos, Atlético-MG e Vasco.

Classificação e jogos Libertadores

Palmeiras no topo... de novo

Pelo segundo ano consecutivo, o elenco mais caro da América do Sul pertence ao Palmeiras.

Graças principalmente à explosão de Estêvão e à contratação de Vitor Roque, o grupo comandado por Abel Ferreira viu seu valor saltar de 209,7 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) para 233,5 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) no período de um ano.

Além do Palmeiras, somente um outro time sul-americano conseguiu romper a barreira dos 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) em valor de mercado. Trata-se do Flamengo, que já ocupava a vice-liderança do ranking em 2024.

Quem completa o pódio é o Botafogo. Mesmo com as baixas da última janela de transferências, o atual campeão da Libertadores ainda vale 119 milhões de euros (R$ 747 milhões).