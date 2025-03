Firmino, Rodinei e cia: 7 veteranos que devem voltar ao Brasil 'em breve'

Imagem: Getty Images

O São Paulo passou a última janela de transferências inteira tentando convencer o volante a aceitar uma redução salarial para ser repatriado de imediato. Apesar de Thiago Mendes não ter se acertado com a diretoria a tempo de vestir a camisa tricolor ainda neste primeiro semestre, as portas do Morumbi continuam escancaradas para ele. Afinal, o contrato do volante com o Al-Rayyan termina em junho. E aí, o São Paulo encontrará um cenário econômico menos agressivo para efetuar a contratação do seu ex-jogador (já defendeu o clube em 2015 e 2016).

JUAN JESUS

Zagueiro, 33 anos, Napoli (ITA)

Imagem: Divulgação

Revelado pelo Internacional, foi para a Europa em 2012 e nunca mais voltou. Juan Jesus passou a carreira praticamente inteira na Itália e vestiu as camisas de Inter de Milão e Roma antes de se transferir para o Napoli, em 2021. O brasileiro fez parte do elenco napolitano que venceu a Serie A, duas temporadas atrás, embora fosse reserva na maioria dos jogos. Na realidade, essa situação persiste até hoje. Por isso, não se sabe se o Napoli optará por renovar o contrato do zagueiro ao fim da temporada ou permitirá que ele vá embora para cumprir uma nova jornada.

WILLIAN ARÃO

Volante, 33 anos, Panathinaikos (GRE)