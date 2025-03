Com Champions na reta final, quem são os favoritos a melhor do mundo?

O "Blog do Rafael Reis" mostra abaixo quem são, pelo menos até o momento, os principais candidatos a brigar pelos prêmios de craque número um do planeta nesta temporada.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

RAPHINHA

Meia-atacante, 28 anos

Brasileiro, Barcelona (ESP)

Se a Champions deve ser decisiva na escolha do próximo melhor do mundo, o brasileiro precisa necessariamente ser o primeiro nome a ser considerado. Raphinha é o artilheiro isolado, com 11 gols, e ainda divide com outros três jogadores a liderança do ranking de assistências (cinco passes) do torneio. Além disso: foi o camisa 11 quem resolveu o primeiro mata-mata do Barcelona. Raphinha fez o gol da vitória catalã sobre o Benfica no confronto de ida das oitavas e marcou mais duas vezes no 3 a 1 da volta. Para completar: as principais inteligências artificias que medem o desempenho dos jogadores de futebol colocam o meia-atacante como craque da Champions até o momento.

LAMINE YAMAL

Atacante, 17 anos

Espanhol, Barcelona (ESP)

Imagem: Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images

Caso o Barcelona seja campeão europeu nesta temporada, é bem possível que o principal adversário de Raphinha pelos prêmios individuais venha do seu próprio time. Lamine Yamal não tem números tão impressionantes quanto o do seu companheiro (12 gols e 17 assistências em 2024/25, contra 27 tentos e 19 passes decisivos do amigo e rival), mas encanta torcedores, jornalistas e adversários com jogadas mágicas raras de se ver em campo. O garoto espanhol tem ainda uma outra vantagem sobre o brasileiro: ele é considerado pela opinião pública um "jogador especial", daqueles que provavelmente será eleito o craque do planeta. Só resta saber se isso acontecerá já agora ou mais para frente.