Sensação do Inglês tem legião de brasileiros, mas só um joga sempre

Estão no elenco

Dos outros brasileiros que fazem parte do elenco do Forest, o mais utilizado é o também zagueiro Morato. Contratado no começo da temporada, o ex-Benfica é hoje o primeiro reserva do setor e até foi escalado de início em quatro partidas da Premier League.

Já o volante Danilo, cria do Palmeiras que desembarcou na Inglaterra em 2023, tem lutado para recuperar espaço na equipe depois de sofrer uma fratura no tornozelo no começo da temporada. O brasileiro só retornou aos gramados em janeiro e participou de seis jogos desde então.

O goleiro Carlos Miguel, por sua vez, é o brasileiro em situação mais incômoda no Forest. O ex-Corinthians foi contratado para, pelo menos inicialmente, ser reserva, andou falhando nas poucas oportunidades que recebeu (disputou três partidas de copas nacionais) e agora está afastado devido a uma lesão na coxa esquerda.

A volta de um bicampeão

Dezenove pontos atrás do líder Liverpool, o Forest tem chances mínimas de conquistar o título inglês. No entanto, está dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões da Europa e, se mantiver o ritmo atual, disputará a competição interclubes número um do planeta na próxima temporada.