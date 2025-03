Decepção do Brasil à Áustria: futebol da Red Bull vive seu pior momento

Curiosamente, essa onda negativa coincide com a chegada do prestigiado técnico alemão Jürgen Klopp. O ex-comandante do Liverpool foi contratado em outubro para chefiar o departamento de futebol do grupo. E, desde então, nada mais deu certo.

Depois de ser vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2021 e de conquistar a classificação para a Copa Libertadores da América em 2023, o Bragantino teve um ano de 2024 trágico: chegou a ficar três meses sem vencer uma partida (entre setembro e dezembro) e escapou do rebaixamento no Brasileirão por apenas dois pontos.

A mudança de temporada não trouxe os novos ares que o Red Bull brasileiro desejava. O time teve a segunda pior campanha dentre os classificados para a fase final do Paulista e acabou eliminado pelo Santos já na primeira rodada de mata-matas.

Até mesmo os confrontos contra equipes mais modestas na largada da Copa do Brasil se transformaram em tormento para o técnico Fernando Seabra. O Bragantino precisou da disputa de pênaltis para passar tanto pelo Sousa quanto pelo São José, clubes da quarta e última divisão nacional.

Carro-chefe do projeto da Red Bull, o Leipzig terminou as últimas seis temporadas da Bundesliga alemã entre os quatro primeiros colocados e, consequentemente, com vaga na Liga dos Campeões.