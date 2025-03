Campeão comunista da Champions tenta renascer na Europa após perder nome

Como assim?

Para entender todo esse processo de troca de nome, é preciso retomar às origens do FCSB... ou melhor, do Steaua Bucareste.

O clube foi fundado em 1947, justamente no ano em que o comunismo foi implantando na Romênia para ser uma espécie de braço esportivo do Exército do país. Foi assim, com os privilégios de um clube estatal e ligado às Forças Armadas, que conseguiu se destacar no cenário continental durante as décadas de 1970 e 1980.

O campeão europeu não era apenas um time de um país comunista, mas sim a equipe moldada pelo governo para dominar o futebol nacional, fazer sucesso internacional e, assim, atuar como elemento de propaganda do regime.

O Steaua era o clube administrado pelo Exército. No período em que venceu o torneio continental, era comandado, pelo menos na prática, por Valentin Ceausescu, o filho mais velho do ditador Nicolae Ceausescu e que não tinha pudor nenhum em usar a influência paterna para alavancar o time.

Uma das medidas implantadas na época foi a obrigatoriedade do serviço militar dos garotos de maior potencial esportivo do país. Assim, todo mundo que tinha talento para jogar futebol na Romênia necessariamente passava pela base do clube. Só os que eram reprovados ou dispensados de lá tinham a oportunidade de defender outras camisas.