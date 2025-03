Alisson não pega pênalti? Compare os números dos melhores goleiros do mundo

Dentre os principais goleiros do futebol mundial na atualidade, Alisson tem o segundo melhor aproveitamento nos pênaltis.

De acordo com levantamento feito pelo "Blog do Rafael Reis", a partir de dados do "Transfermarkt", o camisa 1 do Liverpool defendeu nada menos que 25% das cobranças disparadas contra sua meta desde 2020 no tempo normal ou na prorrogação -as informações sobre disputas de pênalti não são disponibilizadas pela plataforma.

Alisson espalmou ou agarrou três dos 12 penais que encarou ao longo desses últimos cinco anos. Curiosamente, todas as defesas foram por seu clube: contra Chelsea e West Ham, na Premier League inglesa, e Napoli, na Champions.

O único goleiro do primeiro escalão global que supera o desempenho do brasileiro no período é o italiano Gianlugi Donnaruma, justamente seu algoz na disputa de pênaltis na última terça. O arqueiro do PSG, que defendeu duas cobranças do Liverpool, impede o gol em 30% das batidas.

Comparação com Ederson

Principal oponente de Alisson pelo posto de titular da seleção, Ederson sim tem um desempenho bem fraco nos pênaltis.