Libertadores: Virada que Corinthians precisa só aconteceu 2 vezes no século

Esse não é o caso do Corinthians. Na semana passada, o time paulista perdeu por 3 a 0 para o Barcelona (QUE), em Guayaquil, cidade que está praticamente no nível do mar.

Classificação e jogos Libertadores

Agora, para obterem a classificação para a fase de grupos da Libertadores, os comandados de Ramón Díaz precisam ganhar nesta noite por pelo menos quatro gols de vantagem — se ganharem por três tentos, a disputa irá para os pênaltis.

Quem virou?

Em todas as 25 edições do torneio sul-americano disputadas depois da virada do século, somente Universidad de Chile e River Plate (ARG) conseguiram a virada com que os corintianos tanto sonham.

Em 2012, justamente o ano do título do Corinthians na Libertadores, a Universidade Chile conseguiu reverter o 4 a 0 tomado do Deportivo Quito (EQU), a 2.850 m de altitude, na ida das oitavas de final, ao fazer 6 a 1 no confronto de volta.

Já o River quase viu sua campanha de 2017 terminar nos 3.650 metros de La Paz ao levar 3 a 0 do Jorge Wilstermann (BOL) na primeira parte das quartas. Aí, para não deixar dúvida de que era mais time, aplicou logo um 8 a 0 em Buenos Aires e conquistou a classificação.