Dibu e tradição de campeão: como o Aston Villa virou sensação da Champions

A equipe de Birmingham conquistou o título continental logo em sua primeira participação. Na temporada 1981/82, venceu os mata-matas contra Valur (Islândia), Dínamo Berlim (Alemanha Oriental), Dínamo de Kiev e Bayern de Munique até conquistar a taça.

Na temporada seguinte, o Villa retornou à então chamada Copa Europeia na condição de time a ser batido, mas não foi além das quartas de final -acabou derrotado pela Juventus com duas derrotas e placar agregado de 5 a 2.

E aí, a história do clube no torneio número um do Velho Continente entrou em um longo hiato, encerrado apenas com o quarto lugar na edição passada do Campeonato Inglês, que lhe valeu a vaga que já não fazia mais parte da sua realidade.

Nova Champions

Depois de uma fase classificatória sem grupos e com mais times (36) e jogos (oito para cada clube) do que estávamos acostumados, além de uma rodada extra de mata-matas, a repescagem, a Champions volta à "normalidade" na atual fase.

A partir das oitavas, o torneio interclubes número um da Europa passa a ter praticamente o mesmo regulamento que vigorava até a temporada passada. A única novidade é a possibilidade de confrontos entre equipes do mesmo país já nessa etapa, o que possibilita um Real Madrid x Atlético de Madri e um Bayern de Munique x Bayer Leverkusen.