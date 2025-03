Robôs já elegem Raphinha como melhor jogador da Champions... e por muito

No "Sofascore", site que é a referência número um nesse tipo de medição de desempenho via robôs, as atuações de Raphinha no torneio continental merecem média 8,36. A diferença para o segundo colocado no ranking é gritante: o alemão Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, tem só 7,96.

Vinícius Júnior (7,74), Harry Kane (7,67), Lamine Yamal (7,49), Mohamed Salah (7,45) e Kylian Mbappé (7,29), todos fortes candidatos ao posto de craque do momento, estão ainda mais distantes do camisa 11 do Barça.

Já no "WhoScored?", a vantagem do astro do time catalão para os outros também é enorme. Enquanto o meia-atacante tem uma média acumulada de 8,24, seu concorrente mais próximo, Vini Jr., está com 7,84.

A Champions de Raphinha

Raphinha foi o autor do gol que deixou o Barça em situação confortável nas oitavas da Champions. Como já venceu o jogo de ida por 1 a 0, em Lisboa, o time catalão precisa só de um empate em casa contra o Benfica, hoje, para continuar na corrida pelo título europeu.

O brasileiro, que chegou até a meter um "hat-trick" sobre o Bayern de Munique durante a fase de grupos, soma nove gols e quatro assistências na competição continental. Os dois números já são as melhores marcas de sua carreira para uma única edição da Liga dos Campeões.