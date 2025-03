Corinthians no desespero e Bahia zerado: Libertadores define últimas vagas

Primeiro time brasileiro a ser eliminado na fase preliminar da Libertadores, o Corinthians precisará de um resultado de proporções históricas para não repetir o trauma do Tolima-2011. Por conta do enorme tropeço sofrido em Guayaquil, Memphis Depay, Yuri Alberto e cia. terão de vencer o Barcelona por pelo menos três gols para evitar a eliminação imediata e levar a decisão para os pênaltis. A vaga direta só será conquistada se a goleada por quatro ou mais tentos de vantagem. Mas a equipe brasileira chega embalada ao confronto decisivo por causa da vitória no clássico sobre o Santos, no último fim de semana, que vale a classificação para a final do Campeonato Paulista.

Bahia x Boston River (URU)

Quinta, às 21h30, em Salvador

0 a 0, na ida

Apesar de ter mandado nas ações no jogo de ida, o time de Rogério Ceni não conseguiu voltar do Uruguai com mais do que um empate na semana passada. Por isso, o Bahia precisa necessariamente de uma vitória (no tempo normal ou nos pênaltis) para retornar à fase principal do torneio continental depois de mais de 35 anos. Seu adversário também está longe de ser um habitué na Libertadores. Ele só chegou à primeira divisão do Uruguai em 2016 e disputou a principal competição interclubes da Conmebol em uma única oportunidade, sete anos mais tarde.