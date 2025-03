Sem Endrick: seleção dos sub-23 mais caros vale R$ 6,1 bi e não tem Brasil

Savinho (Manchester City) e Gabriel Martinelli (Arsenal) seriam os pontas direita e esquerda, respectivamente, do "time D". Endrick e Estêvão, as maiores promessas recentes do país, nem isso.

No estudo anterior, apresentado em fevereiro de 2024, o futebol brasileiro estava melhor representado e tinha Vinícius Jr. como dono da faixa esquerda do ataque da seleção sub-23. Agora, o craque do Real Madrid já estourou a idade para ficar na equipe.

Espanha tem os garotos mais caros

A seleção mundial dos jogadores que possuem no máximo 23 anos está avaliada em 970 milhões de euros (R$ 6,1 bilhões). Na comparação com o ano passado, houve uma queda superior a 13% no preço -resultado do envelhecimento de Vini, Erling Haaland, que saíram do time.

Atual campeã da Eurocopa, a Espanha domina a relação da atual temporada, com cinco representantes na equipe ideal: Nico Williams (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí, Gavi, Pedri e Lamine Yamal (Barcelona).

Yamal, aliás, divide com o inglês Jude Bellingham, seu arquirrival de Real Madrid, o posto de garoto com idade olímpica mais valioso da atualidade. Cada um deles custa 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão).