7 estrangeiros que seu time pode contratar mesmo com a janela fechada

Ainda que as opções sejam limitadas aos desempregados, o "Blog do Rafael Reis" elenca abaixo sete estrangeiros que estão dentro dessa regra e podem ser contratados imediatamente pelas equipes brasileiras.

PAUL POGBA

Meia, 31 anos, francês

Afastado do futebol desde setembro de 2023, o campeão da Copa-2018 estará legalmente apto para voltar aos gramados a partir desta semana. Com o fim da suspensão por doping que interrompeu sua carreira, Pogba deve agora decidir onde tentará dar a volta por cima. Uma das opções do meio-campista francês é o Corinthians, que o procurou ainda no começo do ano e tentou convencê-lo a se juntar a Memphis Depay. Depois da contratação de Neymar, o Santos também passou a ser tratado como um possível destino do ex-Juventus e Manchester United.

MÁRIO RUI

Lateral esquerdo, 33 anos, português

Imagem: Reprodução

Assim como Pogba, o lateral esquerdo também esteve no Mundial da Rússia, em 2018. Mário Rui fez história no Napoli, clube pelo qual foi campeão italiano e disputou mais de 220 partidas entre 2016 e o fim do ano passado. O português chegou a ser sondado pelo São Paulo na janela de transferências de agosto. Mas, na época, ainda não estava livre de contrato com o Napoli (só em dezembro chegou a um acordo com a diretoria para ter o vínculo rescindido antecipadamente) e dependia de um aval com o time italiano para ser liberado, o que não aconteceu.