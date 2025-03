Dia Internacional: 7 mulheres que estão revolucionando o futebol mundial

LEILA PEREIRA

Raro exemplo de uma mulher no comando de um clube importante no cenário global, Leila tem conduzido o Palmeiras na fase mais vitoriosa da sua história. Desde que a dona da Crefisa foi eleita presidente alviverde, em novembro de 2021, o time paulista conquistou nada menos que oito títulos (uma Libertadores, dois Brasileiros, três Paulistas, uma Recopa Sul-Americana e duas Supercopas do Brasil). A mandatária também tem aproveitado o peso do seu nome para discursar contra o machismo ainda vigente no ambiente do futebol e chegou a organizar uma entrevista coletiva exclusiva para jornalistas mulheres.

AITANA BONMATÍ

Imagem: Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images

A meio-campista é a jogadora do momento no cenário internacional. Bonmatí venceu os principais prêmios de melhor do mundo (Bola de Ouro e The Best) nas duas últimas temporadas, venceu a Copa do Mundo-2023 com a seleção espanhola e é a atual bicampeã da Liga dos Campeões com o Barcelona. A catalão também já virou garota propaganda da Adidas, foi parar na capa de um jogo de videogame, lançou livro e tem se transformado em uma figura cada vez mais ativa nas redes sociais. E, como ainda tem apenas 27 anos, deve continuar fazendo sucesso nos gramados ainda por um bom tempo.

STÉPHANIE FRAPPART