Real já sabe quanto Vini Jr. quer para renovar contrato e estuda proposta

Até por isso, pessoas ligadas ao camisa 7 consideram que a pressa por um novo contrato é toda do clube.

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, Vini tem todo o interesse do mundo em permanecer no Real para além de 2027, mas não sente necessidade em firmar um vínculo mais longo neste momento.

Para seu estafe, renovar agora, daqui a seis meses ou no próximo ano não faz tanta diferença assim, já que seu contrato "é muito bom".

A vitória no "The Best", em dezembro passado, rendeu um aumento automático de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) anuais no salário líquido de Vini. Antes desse bônus, o jogador era o terceiro mais bem remunerado do elenco merengue, abaixo de Kylian Mbappé e David Alaba.

Sonho da Arábia

Apesar dos inúmeros rumores de uma transferência para a Arábia Saudita que quebraria todos os recordes econômicos da história do futebol, o brasileiro ainda não recebeu nenhuma proposta oficial do país onde jogam Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.