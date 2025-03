Portugal vira terra da 2ª chance para crias da geração de ouro do Palmeiras

Ir para Portugal transformou-se no destino mais natural para os "jogadores normais" da geração de ouro das categorias de base do Palmeiras.

Enquanto Endrick, Estêvão e Vitor Reis foram negociados com alguns dos clubes mais poderosos do planeta, nomes menos badalados migraram para a terra de Cristiano Ronaldo na tentativa de fazerem suas carreiras profissionais deslancharem depois de não conseguirem espaço no elenco principal do clube que os projetou.

O "Blog do Rafael Reis" identificou pelo menos 12 crias alviverdes atuando nas duas principais divisões lusas na atual temporada. E essa relação inclui apenas atletas nascidos a partir de 2000, ou seja, com idade suficiente para integrar o grupo que ganhou praticamente tudo que era possível nas categorias menores nos últimos anos