Ex-Menino da Vila vira melhor zagueiro da França após encarar até segundona

O melhor zagueiro do Campeonato Francês é brasileiro. Mas, desta vez, o posto não pertence a Marquinhos. E também não está nas mãos de nenhum outro jogador que já teve a oportunidade de vestir a camisa canarinho.

De acordo com o Sofascore, plataforma de inteligência artificial que transforma as estatísticas produzidas em campo em notas que medem o desempenho dos atletas, não existe na atual edição da Ligue 1 nenhum defensor central melhor que Jubal.

O capitão do modesto Auxerre tem média 7,26 na temporada, um pouco superior à 7,24 do também brasileiro Alexandro, do Lille, segundo colocado no ranking.