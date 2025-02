Técnico do Corinthians já foi o terror da Libertadores, mas lá no século 20

Díaz sem ouro

Só que desde a virada do século, o argentino nunca mais conseguiu uma campanha realmente de sucesso na Libertadores. Em 2022, levou 6 a 1 do Grêmio no placar agregado das oitavas ainda no comando do River. Seis anos mais tarde, seu San Lorenzo até chegou às quartas, mas não aguentou a LDU.

A participação mais recente de Díaz no torneio continental "não terminou". Em 2020, ele dirigiu o Libertad só nas quatro primeiras rodadas da fase de grupos e foi demitido antes que ela chegasse ao fim.

Agora, o Corinthians estreou na fase preliminar da Libertadores-2025 empatando por 1 a 1 com a Universidad Central, em Caracas. Por conta disso, precisa derrotar o time venezuelano (no tempo normal ou, no caso de empate, nos pênaltis) para não amargar uma queda precoce.

'Pré-Libertadores'

Iniciada há três semanas, a 'pré-Libertadores' consiste em três rodadas de confrontos eliminatórios, sempre no formato de jogos de ida e volta, que definem os donos das quatro últimas vagas na fase de grupos do torneio continental.