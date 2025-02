Cria do Palmeiras chega à seleção italiana, mas ainda pode defender Brasil

Fellipe Jack, inclusive, já até vestiu a camisa canarinho. Em 2022, por exemplo, foi companheiro de Endrick e Luís Guilherme (outro talento formado no Palmeiras) em amistosos contra México e Inglaterra, na categoria sub-17.

Já rendeu uma graninha

Integrante do grupo de garotos mais badalado da história da base do Palmeiras, que ficou conhecido como "geração do bilhão", o zagueiro foi emprestado ao Como no começo do ano passado.

A ideia alviverde era que Fellipe Jack ganhasse mais maturidade atuando no futebol europeu, já que havia outros jovens zagueiros (como Vitor Reis e Naves) à frente dele na linha de sucessão da equipe profissional.

Inicialmente, a ideia do Como era que o zagueiro fosse aproveitado no seu time primavera (a última categoria antes do profissional). Mas, com o acesso do clube à primeira divisão, sua situação mudou radicalmente.

Fellipe Jack caiu nas graças do técnico Cesc Fàbregas, que resolveu passar a aproveitá-lo também na equipe principal. O zagueiro já fez seis jogos nesta temporada do Campeonato Italiano, cinco deles desde a virada do ano.