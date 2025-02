Por que Textor escolheu presidente do PSG como seu novo 'arqui-inimigo'?

O norte-americano comprou a provocação. No último domingo, aproveitou o clássico contra o PSG e entrou no gramado do Groupama Stadium usando um chapéu de caubói para delírio da torcida do Lyon. Só que a festa durou pouco, já que seu time acabou derrotado por 3 a 2 pelo agora maior rival.

'Fantoches' de Al-Khelaifi

O principal motivo da crescente inimizade entre os dois dirigentes tem relação com o fato de Textor acreditar que o PSG comanda o futebol francês e costuma ser beneficiado pelas decisões da Ligue 1.

O norte-americano se sente perseguido pelas políticas de fair play financeiro vigentes na França, que ameaçam rebaixar o Lyon para a segunda divisão ao término desta temporada, enquanto os parisienses não recebem nenhum tipo de sanção econômica pelos gastos exacerbados desde que foram comprados pelo governo do Qatar, em 2011.

"Há uma equipe em particular para a qual a DNCG [órgão responsável pelo fair play financeiro na França] é indulgente. Ela está consciente de que existe uma violação do direito europeu quando um estado estrangeiro subvenciona uma empresa, o que constitui uma distorção da concorrência. Ano após ano, permitiram que o PSG violasse o direito europeu, passando de um clube deficitário de 70 milhões de euros para mais de 800 milhões de euros de receitas, graças a subsídios estrangeiros ilegais. Ninguém quer nem saber de onde vem o dinheiro", reclamou Textor, ao diário espanhol "As".

Na mesma entrevista, o proprietário do Botafogo prometeu que apresentará uma denúncia à Ligue 1 para que ela cumpra o regulamento da Comissão Europeia e passe a controlar melhor o investimento externo que o rival, personificado na figura de Al-Khelaifi, recebe.