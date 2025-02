City ainda é o elenco mais caro do mundo; top 100 tem 4 clubes brasileiros

O City tem nada menos que três jogadores que valem mais de 100 milhões de euros (R$ 600 milhões): o centroavante norueguês Erling Haaland, o meia-atacante Phil Foden e o volante espanhol Rodri, vencedor da última Bola de Ouro de melhor do mundo.

Clube do bilhão

Além do lado azul celeste de Manchester, apenas outros três clubes contam atualmente com elencos avaliados em mais de 1 bilhão de euros (R$ 6 bilhões): Real Madrid, Arsenal e Barcelona.

Responsável pela eliminação do City na repescagem da Champions, o Real é quem mais se aproxima dos ingleses. Depois da contratação de Kylian Mbappé, o time merengue viu seu valor subir para 1,23 bilhão de euros (R$ 7,4 bilhões) e saltou da terceira posição para a vice-liderança do ranking.

Em contrapartida, o Paris Saint-Germain, que era o quarto colocado no levantamento feito no primeiro semestre de 2024, despencou na classificação depois de perder Mbappé e até saiu do "clube do bilhão". Hoje, seu elenco vale 870,5 milhões de euros (R$ 5,2 bilões) e é o sétimo mais valioso do planeta.

Brasil no top 100

Assim como no levantamento anterior, o futebol brasileiro continua tendo quatro clubes no top 100 do ranking.