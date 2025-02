'Memphis que não vieram': 7 astros estrangeiros que quase jogaram no Brasil

DROGBA NO CORINTHIANS

Um dos principais nomes da história do Chelsea, o centroavante marfinense passou praticamente todo o mês de janeiro de 2017 negociando com o clube paulista. A novela mexeu com os ânimos do torcedor alvinegro, que já via o astro africano vestindo sua camisa 11. Mas Drogba preferiu se mudar para uma espécie de segunda divisão dos Estados Unidos, comprou parte do Phoenix Rising e jogou por lá até pendurar as chuteiras, pouco tempo depois. Das conversas com o Corinthians, ficou apenas uma carta de agradecimento pelo interesse emitida pelo hoje ex-jogador.

MARADONA NO PALMEIRAS E NO SANTOS

Imagem: Horacio Villalobos/Corbis via Getty Images

O grande nome da Argentina no século passado teve pelo menos duas conversas com clubes brasileiros. Entre 1992 e 1993, logo no início da parceria com a Parmalat, o Palmeiras aproveitou as garantias financeiras do patrocinador forte para tentar trazer Maradona ao Brasil. Em 1995, foi a vez de o Santos ir atrás do camisa 10. Assim como no caso palmeirense, a ousadia só foi possível graças a um intermediário poderoso. No caso alvinegro, ninguém menos que Pelé. Mas, o resultado da investida santista foi o mesmo da palmeirense: nenhum.

SERGIO RAMOS EM 'TODO LUGAR'