Por que Rodrygo parece cada vez mais 'injustiçado' no Real Madrid?

O próprio atacante brasileiro já reclamou por não ser visto como um astro da primeira grandeza. Em agosto, lá no começo da temporada, ele publicou no WhatApp uma cobrança para que a inicial R fosse colocada junto com o MBV dos seus parceiros quando as pessoas falassem do estrelado sistema ofensivo do Real. A mensagem foi deletada após a grande repercussão tomada pelo seu desabafo.

Menos mídia, menos dinheiro, menos chances

Rodrygo é o único integrante do quarteto de frente madrileno que nunca subiu ao pódio em alguma das principais premiações de melhor jogador do mundo. Mais que isso: ele até hoje sequer foi votado no The Best ou na Bola de Ouro.

O camisa 11 também ganha muito menos do que seus companheiros de "mais mídia". Enquanto os três astros têm salários superiores a 20 milhões de euros (R$ 119,4 milhões) por temporada, o "patinho feio" fatura anualmente 12,5 milhões de euros (R$ 74,6 milhões), o mesmo que Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga.

Além disso, o brasileiro costuma ser a primeira opção de Carlo Ancelotti para deixar o campo quando o treinador julga necessário mexer no ataque. Só nesta temporada, Rodrygo já foi substituído em 20 partidas, mais do que qualquer um dos seus companheiros de setor. Quem mais aproxima dessa marca é Bellingham, sacado em 16 oportunidades.

Mesmo futebol

Apesar de ficar bem abaixo dos seus companheiros mais famosos no quesito badalação, dentro de campo a situação é bem diferente. A produtividade do "Rayo" fica em patamar semelhante à dos maiores astros do Real.