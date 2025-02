Trocou namorada pela sogra? Conheça o lateral do Real alvo de fofoca viral

Como é o rumor que viralizou

Fran García passou os últimos três anos namorando Estela Llamas. O relacionamento é anterior à chegada do jogador no Real e data dos tempos em que ele atuava no Rayo, uma equipe bem menos expressiva no cenário espanhol.

No entanto, de acordo com os rumores que se espalharam pelas redes sociais, Estela começou a achar estranha a alta frequência com que sua mãe visitava a casa do lateral até que pegou o suposto casal no flagra.

Com o fim do namoro, García teria transformado em oficial o relacionamento com a antiga sogra. O jogador, porém, jamais falou sobre o tema e nem fez nenhuma publicação a respeito no seu Instagram (que praticamente só tem postagens sobre futebol).

Apesar da história que alastrou nas últimas semanas, o defensor do Real e Estela continuam se seguindo mutuamente no Instagram. Ela também não apagou da sua conta no TikTok os vídeos com a presença do suposto ex-namorado, o que reforça os indícios de que os rumores estão bem distantes da realidade.

Dupla face

Enquanto celebra a confortável vitória por 6 a 3 no placar agregado contra o Manchester City e a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Real vive um momento crítico na La Liga espanhola.