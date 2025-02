Na temporada, Guardiola é pior que Carpini, Léo Condé, Roger e Ramón Díaz

A desastrosa fase de Pep Guardiola à frente do Manchester City colocou o técnico normalmente aclamado como melhor do mundo abaixo de profissionais que atuam (e vivem sendo criticados) no futebol brasileiro.

Dos nove treinadores que hoje estão na Série A nacional que já estavam empregados nos seus times atuais em agosto do ano passado, quando teve início a temporada 2024/25 na Europa, nada menos que seis têm aproveitamento superior ao do catalão no período.

Roger Machado (Internacional), Ramón Díaz (Corinthians), Thiago Carpini (Vitória), Abel Ferreira (Palmeiras), Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza) e Léo Condé (Ceará) superam os números do atual tetracampeão inglês ao longo desses últimos seis meses e meio.