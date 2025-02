'Sobrevivente do 7 a 1' já é jogador de linha mais velho na elite da Europa

Quem mais se aproxima da marca do ex-Bayern de Munique é o astro croata Luka Modric, que estava com 39 anos, 5 meses e seis dias no confronto entre Real Madrid e Osasuna, sábado passado.

Apenas um goleiro é ainda mais veterano que Dante na prateleira de cima do futebol europeu. Trata-se do espanhol Pepe Reina, campeão da Copa-2010, que já completou 42 anos e continua firme à frente da meta do Como, da Itália.

E o zagueiro brasileiro nem pensa em encerrar sua carreira tão cedo assim. Na semana passada, o Nice tratou de acabar com as especulações sobre uma possível aposentadoria e já anunciou a renovação do contrato do capitão por mais uma temporada.

Ou seja, pelo menos até junho de 2026, quando já terá 42 anos e oito meses, Dante continuará sendo um jogador profissional de futebol.

'Sobrevivente'

Com a recente volta de Oscar para o São Paulo, Dante é agora o único jogador escalado de início por Felipão para o vexame histórico contra a Alemanha no Mundial de 2014 que ainda atua no exterior.