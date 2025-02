Inglaterra, Espanha, Itália: saiba onde o gramado artificial já é proibido

A Eredivisie holandesa também irá adotar essa regra a partir da próxima temporada. E olha que por lá, apenas cinco anos atrás, metade dos times das duas primeiras divisões costumava mandar jogos em estádios com gramados inteiramente sintéticos.

A entidade que organiza o campeonato nacional está até mesmo fornecendo uma grana extra (parte da verba dos direitos de transmissão e de competições europeias) para os clubes se adaptarem a essa mudança e passarem a utilizar pelo menos gramas híbridas.

A decisão foi tomada por pressão do sindicato dos jogadores. Os atletas do país vinham fazendo reclamações seguidas da forma como a bola rola (com mais quiques) e também da percepção de estarem mais suscetíveis a lesões nos campos artificiais -assunto sobre o qual ainda não há consenso nos estudos científicos.

E na Champions?

Ao contrário dos países que fornecem seus participantes mais poderosos, a Liga dos Campeões da Europa permite sim jogos em gramados 100% sintéticos. De acordo com o regulamento da Uefa, esse tipo de piso só não pode ser utilizado na final da competição, em que há exigência de grama natural.

A regra mais flexível é uma forma de não prejudicar os clubes do norte e do leste do Velho Continente, que sofrem com invernos especialmente rigorosos e que, por conta dessa questão climática, são mais propensos a aderir aos "tapetinhos".