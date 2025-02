No México, James volta a ser craque e leva futuro rival do Fla à liderança

O resultado devolveu a equipe do colombiano à liderança do Clausura, com 19 pontos, três a mais que o América, atual tricampeão mexicano.

Desde que chegou ao 11º clube da sua carreira, em janeiro, o meia de 33 anos tem conseguido deixar para trás a pesada desconfiança em relação ao seu nome.

Com exceção dos períodos em que serviu à seleção colombiana, pela qual quase sempre joga bem, James não tem uma temporada realmente de destaque há quase uma década -em 2017/18, no Bayern de Munique, ele marcou oito gols e deu 14 assistências.

Antes de se mudar para o México, o camisa 10 teve um período desastrosos no Rayo Vallecano. Apesar de ter ficado no clube espanhol durante um semestre inteiro, ele só foi a campo em sete partidas e nem chegou a balançar as redes.

É até por isso que o León nem precisou pagar pelos direitos econômicos de James. O colombiano teve o contrato rescindido na Europa e pôde se transferir para sua equipe atual "sem custos".

O colombiano é o principal reforço do time mexicano para a disputa da edição inaugural do Super Mundial de Clubes, que será jogada entre junho e julho, nos Estados Unidos. O León está no Grupo D da competição e terá Flamengo, Espérance e Chelsea como primeiros adversários.