Como Vini Jr. virou o rei dos mata-matas da Champions após 'era Messi/CR7'

Kylian Mbappé, agora seu companheiro no Real, não fez nada pelo Paris Saint-Germain na semifinal contra o Borussia Dortmund, na temporada passada. Haaland, a estrela maior do City, foi um peso morto no duelo contra o próprio Real, em abril de 2024.

Harry Kane, o goleador inglês do Bayern de Munique, despediu-se do Tottenham, em 2022/23, passando em branco contra o Milan. E Lautaro Martínez, que quase sempre brilha com a Inter de Milão, pouco fez para evitar a eliminação pelo Atlético de Madri há pouco menos de um ano.

Nova Champions

A criação de um mata-mata anterior às oitavas é uma das principais novidades da reformulação da Champions que entrou em vigor nesta temporada.

Esse playoff extra reúne as equipes que terminaram a fase de liga entre a nona e a 24ª colocação. Os oito primeiros colocados dessa etapa classificatória, encerrada no mês passado, foram direto para a fase seguinte, sem necessidade de uma repescagem, enquanto os 14 piores times deixaram a competição.

O sucessor do Real no posto de melhor time de futebol da Europa será conhecido em 31 de maio. Desta vez, o palco da decisão será a Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, na Alemanha.