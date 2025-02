Por que Logan Paul resolveu desafiar Messi para uma luta de boxe?

Logan se incomodou com o produto recém-lançado por considerar que ele havia se apropriado da identidade visual da PRIME, empresa do mesmo segmento que o norte-americano colocara no mercado dois anos antes.

A disputa foi parar nos tribunais. Em outubro passado, a PRIME processou a empresa ligada a Messi por plágio no design da embalagem. Em contrapartida, a Más+ também entrou com uma ação contra a concorrente.

Eis que, na semana passada, Logan publicou no TikTok uma mensagem endereçada ao líder da seleção argentina na conquista da última Copa do Mundo convidando-o a resolver essas pendências em uma luta de boxe.

"Irmão, você nos copiou. Todo mundo viu o que você fez. Copiou e depois nos processou. Isso é justiça? Brincadeiras à parte, aceitou abandonar essa disputa jurídica se tivermos um Logan Paul x Messi em 2025. Te vejo no ringue, irmão", desafiou o norte-americano, que ainda não obteve resposta de Messi.

Quem é Logan Paul?

Dono de um canal de YouTube com mais de 23 milhões de assinantes e com 27,2 milhões de seguidores no Instagram, o desafiante de Messi é hoje um dos nomes mais populares do universo das lutas.