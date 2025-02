Brasil estreia na Libertadores para alcançar Argentina e ser maior campeão

Com o Bahia em campo lá na altitude de La Paz, o Brasil inicia hoje uma jornada que pode fazer com que ele retorne ao posto de maior campeão da história da Copa Libertadores da América depois de uma espera de 59 anos.

Caso dê continuidade à sua hegemonia recente no cenário continental e conquiste o sétimo título consecutivo (2019 e 2022, com o Flamengo, 2020 e 2021, com o Palmeiras, 2023, com o Fluminense, e 2024, com o Botafogo), a nação pentacampeã mundial, enfim, conseguirá alcançar o recorde de 25 troféus levantados pela Argentina.

A última vez que o Brasil esteve no topo do ranking dos países mais vitoriosos da competição interclubes número um do futebol sul-americano foi em 1966. Naquela ocasião, após a disputa de seis edições de Libertadores, brasileiros, argentinos e uruguaios contabilizavam duas conquistas cada.