Conheça os técnicos mais bem pagos do futebol mundial; Abel entra no top 20

Simeone continua imbatível

Entra ano, sai ano, e Diego Simeone continua sendo o treinador de futebol mais bem remunerado do planeta. Em sua 14ª temporada no comando do Atlético de Madri, o ex-volante recebe 34 milhões de euros (R$ 203,6 milhões) a cada 12 meses de trabalho.

Classificação e jogos Paulista

E a diferença para o segundo colocado até cresceu na comparação com a edição anterior do ranking, divulgada pelo "Blog do Rafael Reis" em fevereiro de 2024. Afinal, o italiano Roberto Mancini, que ocupava a vice-liderança, deixou de treinar a seleção da Arábia Saudita.

Com isso, Pep Guardiola, com rendimentos de 24,8 milhões de euros (R$ 148,5 milhões) anuais no Manchester City, saltou uma posição e agora só ganha menos que Simeone. O espanhol Mikel Arteta, técnico do Arsenal, completa o pódio.

Ah, essa Arábia...

Diferente do que acontece no mercado de jogadores, que tem Cristiano Ronaldo no topo do ranking, o futebol saudita não paga os maiores salários do mundo para os treinadores. Mas isso que não significa que ele esteja por baixo.