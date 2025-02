7 promessas sul-americanas para seu time contratar antes de a janela fechar

IAN SUBIABRE (ARG)

Atacante, 18 anos

Argentino, River Plate (ARG)

O grande nome da Argentina no Sul-Americano sub-20 é Claudio Echeverri. Mas o camisa 10 já é jogador do Manchester City e se tornou inviável para os clubes brasileiros. Mas Subiabre não tem está deixado muito a desejar muito na comparação com seu companheiro de seleção, não. O jovem atacante do River já marcou três vezes no torneio que termina hoje e deve ganhar mais minutos com Marcello Gallardo depois que retornar do continental, já que até hoje disputou apenas quatro partidas pelo time adulto. Se algum time brasileiro resolver entrar na briga por Subiabre, terá como principais oponentes Betis, Sevilla e Villarreal, que se encantaram com o garoto no Sul-Americano.

NÉISER VILLARREAL

Atacante, 19 anos

Colombiano, Millonarios (COL)

Imagem: Getty Images

Artilheiro do Sul-Americano sub-20, o colombiano tem média de quase um gol por partida no torneio (foi a campo oito vezes e meteu sete bolas nas redes, uma delas contra o Brasil). Fã declarado de Neymar, o atacante costuma comemorar os seus gols imitando o astro do Santos até "mudou" a grafia do seu nome para homenageá-lo: tem usado Neyser, com Y no lugar da letra I original, nas costas da camisa da seleção. Apesar de ter 1,86 m, Villarreal não é um típico centroavante de área. Muito pelo contrário, o Millonarios costuma utilizá-lo mais como ponta direita do que fazendo o papel de homem de referência do ataque.

JUAN FRANCISCO ROSSEL

Meia-atacante, 19 anos

Chileno, Universidad Católica (CHI)