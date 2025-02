Betis se apaixona por Antony após só 3 jogos e quer mantê-lo por mais tempo

O brasileiro estreou pela equipe de Sevilha no dia 2 de fevereiro, já sendo escalado desde o início e chamado de melhor em campo pela imprensa local no empate por 2 a 2 com o Athletic Bilbao.

No sábado passado, apesar da derrota por 3 a 2 contra o Celta, também pelo Campeonato Espanhol, fez seu primeiro gol pelo novo clube e encerrou um jejum de 13 partidas e mais de quatro meses sem marcar.

Antony voltou a balançar as redes no meio de semana. Mas aí, saiu de campo com uma vitória. O 3 a 0 sobre o Gent, na Bélgica, deixou o Betis com a classificação praticamente assegurada para as oitavas de final da Conference League.

O ex-São Paulo não fazia gols em duas partidas consecutivas há dois anos. A última vez que atingira esse feito havia sido em janeiro de 2023, pelo United, em compromissos da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga, torneios em que os grandes da Premier League costumam utilizar escalações alternativas, cheias de reservas.

De acordo com o "Sofascore", que transforma estatísticas do que acontece em campo em notas que medem o desempenho dos atletas, Antony teve média 7,27 nos três primeiros jogos pelo Betis.

Só um jogador do seu time, o meio-campista argentino Giovani Lo Celso tem números melhores que esse na atual temporada. O argentino ostenta média 7,53.