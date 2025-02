Zagueiro do Real pode ser preso por até 5 anos por vídeo de sexo com menor

Entenda o caso

De acordo com denúncia apresentada à polícia pela vítima e sua mãe, a menor foi filmada tendo relações consensuais com um jogador das "canteras" madrileñas e descobriu posteriormente que esse vídeo se espalhou pelos elencos do clube via WhatsApp.

Pelo menos atletas do time principal (o que tem Vinícius Júnior, Rodrygo e Jude Bellingham), do Castilla (terceira divisão espanhola) e do Real C (quarto escalão) tiveram acesso ao conteúdo de teor pornográfico e pedófilo.

O crime teria acontecido em junho de 2023, durante viagem férias dos jogadores supostamente envolvidos às Ilhas Canárias, arquipélago espanhol localizado na costa noroeste da África.

Na época, três jogadores do sistema de formação do clube de futebol mais poderoso do mundo chegaram a ser detidos pela transmissão das imagens. Mas Asencio não era um deles.

Já é sabido que não foi o zagueiro quem teve as relações sexuais gravadas com a menor e nem que ele tenha participado da produção do vídeo. Porém, ele foi incluído na investigação porque teria ajudado a espalhar o material para companheiros de time.