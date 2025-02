Por que final de semana pode começar a decretar o fim da 'maldição Kane'?

No caso de uma vitória no clássico deste fim de semana, o Bayern chegará a 57 pontos, 11 a mais que o principal adversário na corrida pelo título, uma vantagem praticamente "intirável" nas 12 rodadas finais do torneio.

Isso porque o time de Baviera só deixou escapar nove pontos nos 21 jogos que já disputou nesta edição do Alemão. Foram três empates e uma derrota. Todas as outras partidas terminaram com vitória vermelha.

Outras frentes

Como mais da metade do caminho já foi percorrido, a Bundesliga pode até ser a maior possibilidade de termos o fim da "maldição Kane" nesta temporada. Mas não é o único.

O Bayern já está com a classificação encaminhada para as oitavas de final da Liga dos Campeões, depois de ter metido 2 a 1 no Celtic, na última quarta-feira -os bávaros terão a vantagem do empate no confronto de volta da repescagem, semana que vem, na Allianz Arena.

Além disso, a equipe germânica também participa nos meses de junho e julho da primeira edição do Super Mundial de Clubes da Fifa. Auckland City, Benfica e Boca Juniors serão seus adversários na fase de grupos.