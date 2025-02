Quem é Rick, brasileiro que chegou à Argentina com preço e fama de estrela?

Adaptação

Apesar de ter desembarcado na Argentina quebrando recorde e com toda pompa de grande reforço, Rick ainda está sendo inserido aos poucos no time do Talleres.

O técnico Alexander Medina (ex-Inter) tem deixado o brasileiro como opção no banco de reservas e o utilizado somente nos minutos finais do segundo tempo para começar pegar ritmo de jogo e se adaptar a um novo futebol.

O Talleres está no pote 3 do sorteio dos grupos da Libertadores, que será realizado no dia 17 de março. Isso significa que o Fortaleza será a única equipe brasileira que ele não poderá enfrentar logo de cara.

Argentina às compras

A quebra do recorde do Talleres não é um fato isolado. A Argentina nunca gastou tanto dinheiro com jogadores de futebol quanto na recém-encerrada janela de janeiro.