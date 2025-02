Por que ex-Corinthians caminha para virar o zagueiro mais caro da história?

A maior transferência de um zagueiro já realizada no Mercado da Bola internacional foi a compra do holandês Virgil van Dijk pelo Liverpool, em 2017. Na época, os Reds desembolsaram 84,7 milhões de euros (R$ 507 milhões) pelo jogador, que viria a se tornar ídolo em Anfield.

Por que Murillo custa tanto?

O preço elevado de Murillo está ligado evidentemente à qualidade demonstrada pelo jogador, que conseguiu se consolidar como um dos nomes mais promissores do futebol da Inglaterra em apenas um ano e meio atuando na Europa.

O camisa 5 do Forest alia três características que são essenciais na concepção do que é um grande zagueiro atualmente, especialmente na Premier League. Ele é muito forte (para ganhar os duelos físicos contra os centroavantes adversários), tem boa velocidade (pode apostar corrida contra atacantes quando seu time está com as linhas altas e perde a bola) e possui boa qualidade técnica (para ajudar na construção das jogadas ofensivas).

Mas há outras questões, além da capacidade de Murillo, que ajudam a explicar por que ele deve se transformar no defensor central mais caro que o futebol já viu.

Para começar, o ex-Corinthians tem apenas 22 anos. É sabido que jogadores jovens costumam custar ser mais caros porque possuem a expectativa de atuar em alto nível por um período maior de tempo e podem render uma grana extra em uma possível futura revenda.