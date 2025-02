Pior início da carreira? Neymar chega pressionado a 1º clássico no Brasil

Na primeira passagem pela Vila Belmiro, na seleção brasileira, no Barcelona, no Paris Saint-Germain e até no Al-Hilal, ele sempre fez gol ou pelo menos distribuiu uma assistência no seu trio inicial de compromissos oficiais.

Agora é diferente

Desde o celebrado retorno ao Santos, Neymar já participou de duas partidas. Na estreia, jogou 35 minutos frente ao Botafogo-SP. Depois, contra o Novorizontino, acabou escalado desde início e só foi substituído aos 29 minutos do segundo tempo.

Com seu principal reforço em campo, a equipe alvinegra ainda não conseguiu marcar sequer um golzinho -o tento do empate por 1 a 1 no primeiro jogo foi anotado na etapa inicial, e a segunda partida terminou com o placar zerado.

O astro já arriscou oito finalizações em sua segunda passagem pelo Brasil. No entanto, apenas uma delas acertou o alvo -o goleiro João Carlos, do Botafogo de Ribeirão Preto, evitou o que seria um golaço.

De acordo com dados disponibilizados pelo Sofascore, o novo camisa 10 santista só deu até o momento um passe que terminou em chute a gol, ou seja, que poderia se transformar em assistência caso seu companheiro fosse mais eficiente.