Firmino terá de abrir mão de 'férias' de R$ 47 milhões para jogar no Brasil

Por aqui, o Palmeiras busca desesperadamente um novo centroavante de peso para a disputa do Super Mundial de Clubes. Em um passado não tão distante assim, Corinthians e Flamengo também já demonstraram interesse em contratar Firmino.

Por que Firmino foi cortado?

O motivo pelo qual o atacante brasileiro está fora do restante da disputa do Sauditão 2024/25 é exatamente o mesmo pelo qual Neymar deixou o país: seu clube extrapolou o limite de estrangeiros permitido pela legislação do futebol local.

Pelo regulamento da Saudi League, cada clube pode inscrever oito jogadores estrangeiros de idade livre e mais dois que ainda sejam sub-21.

O Al-Ahli já estava com todas as vagas preenchidas. Mas aí, já no fechamento da janela, resolveu contratar o meia-atacante brasileiro Galeno, que estava no Porto e recentemente estreou pela seleção.

O escolhido do técnico Matthias Jaisle para ceder lugar a Galeno foi justamente Firmino. O curioso é que o ex-Liverpool estava longe de viver um momento ruim na Arábia: ele vestia a camisa 10, era o capitão do time e havia marcado em três das últimas quatro partidas disputadas.