Sexismo no futebol vai de escolha de 'jogadora mais sexy' até beijo à força

Mais sexy do mundo

Você já viu algum homem ser chamado de jogador de futebol mais sexy do mundo? É claro que não. Pois no feminino, essa alcunha tem uma dona bastante conhecida. Basta uma pesquisa rápida no Google para descobrir que a atacante croata Ana Maria Markovic costuma tratada dessa forma. A jogadora, que acabou de ser anunciada no Damaiense, de Portugal, já reclamou do rótulo, mas continua sendo chamada assim em praticamente todas as reportagens em que é citada.

'Uniforme transparente'

No começo da temporada passada, as fotos e vídeos partidas do time feminino do Aston Villa faziam um sucesso enorme nas redes sociais. Só que o motivo estava longe de ser o futebol praticado pela equipe inglesa. Acontece que o uniforme oferecido pela Castore ao clube grudava no corpo conforme ficava molhado com chuva e suor, deixando as atletas em situação constrangedora. Após reclamações feitas pelo Villa, a fornecedora de material esportivo produziu uma nova leva de uniformes que não ficava "transparente" com a água.

Desempenho x redes sociais

Diferente do que acontece no futebol masculino, em que normalmente os melhores jogadores do mundo são aqueles que mais fazem sucesso nas redes sociais e no mundo publicitário, o desempenho comercial na versão feminina da modalidade tem muito pouco a ver com o que acontece em campo. A atacante suíça Alisha Lehmann, da Juventus, é a jogadora mais seguida nas redes em todo o planeta, apesar de nunca ter brigado pelos grandes prêmios individuais do esporte. Enquanto a conta de Instagram de Aitana Bonmatí, a atual melhor do mundo, tem menos de 2 milhões de seguidores, mais de 17 milhões de pessoas acompanham as postagens feitas por Alisha, muitas delas com trajes mínimos e poses sensuais.