City x Real: por que 'melhores do mundo' disputam repescagem da Champions?

O "Blog do Rafael Reis" explica abaixo as conturbadas trajetórias dos dois gigantes nesta temporada, que impediram suas classificações diretas para as oitavas de final do torneio europeu e o jogaram precocemente em um mata-mata de vida ou morte.

O que deu errado com o City?

O outrora magnífico castelo de cartas montado por Pep Guardiola começou a ruir com a grave lesão de joelho sofrida por Rodri, ainda em setembro.

Sem o vencedor da última Bola de Ouro, o atual tetracampeão inglês perdeu o pilar do seu jogo e ficou sem rumo. Com isso, começou a tropeçar em um ritmo jamais antes visto pelo seu treinador.

O City chegou a sofrer cinco derrotas consecutivas, pior sequência de toda a carreira de Guardiola nos bancos de reservas. Já na Champions, passou mais de três meses sem vencer (empatou com o Feyenoord e perdeu para Sporting, Juventus e Paris Saint-Germain).

Com tantos percalços, os ingleses só conseguiram a classificação para a repescagem na última rodada, graças a uma vitória de virada sobre o Brugge, e terminaram a fase de liga na 22ª posição.