Neymar ainda é jogador brasileiro mais caro da história; conheça o top 10

Só mesmo a mais recente transferência de Neymar não entra na conta. Afinal, como ele rescindiu com o clube saudita antes de assinar com o Santos, o time alvinegro não precisou pagar nenhuma indenização para contratá-lo.

Além do estrelado meia-atacante, o pódio de jogadores brasileiros mais caros da história, de acordo com valores publicados pelo "Transfermarkt", plataforma especializada na cobertura do Mercado da Bola internacional, tem Philippe Coutinho na segunda posição e Antony em terceiro.

Arthur, Casemiro, Kaká, Alisson, Malcom, Oscar e Fred são os outros jogadores que aparecem nas dez primeiras colocações da lista, considerando, é claro, somente uma transferência (a mais cara) por atleta.

Estêvão pode entrar no top 10

O top 10 do ranking de brasileiros mais caros de todos os tempos é exatamente o mesmo da edição anterior do estudo, publicada em fevereiro do ano passado.

No entanto, essa relação pode ter uma alteração importante na próxima janela de transferências, com a ida de Estêvão para o Chelsea.