Como 'amuleto' David Neres transformou o Napoli em time imbatível na Itália

Com 22 pontos conquistados dos últimos 24 possíveis, o Napoli saltou da terceira colocação para a liderança do Calcio e se transformou no novo time a ser batido na corrida para ficar com o scudetto.

No mesmo período, a Inter de Milão, atual campeã e principal oponente de David Neres e cia. nesta temporada, acumulou três tropeços: dois empates (Bologna e Milan) e uma derrota (Fiorentina).

Com isso, três pontos separam os dois maiores candidatos ao título (54 a 51). A Atalanta, que soma 47 e ocupa a terceira posição, também tem sido apontada como alguém que ainda está na briga.

'Novo Kvara'

Contratado do Benfica no início da temporada por 28 milhões de euros (R$ 168 milhões), David Neres desembarcou na Itália para dar uma qualificada no banco do Napoli.

A ideia original de Conti era que o brasileiro se comportasse como uma espécie de primeira opção na reserva para Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia, os donos das posições do ataque pelos lados.