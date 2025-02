Gol a cada 80 minutos: Endrick produz mais que melhores atacantes do mundo

A partida contra o Leganés, em que o camisa 16 também balançou as redes, foi apenas a terceira vez em que o brasileiro foi escalado como titular. E isso só aconteceu porque Mbappé foi preservado devido a um hematoma na panturrilha.

Com o retorno do astro francês no dérbi contra o Atlético de Madri, o garoto deve retornar à sua rotina de reserva que espera por uma chance para jogar alguns poucos minutos antes do apito final.

O confronto, marcado para as 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, vale a liderança do Campeonato Espanhol. Por enquanto, os merengueses estão um ponto na frente dos colchoneros (49 a 48).

Média de gols na temporada

Endrick (BRA/Real Madrid): 1 gol a cada 80 minutos

Harry Kane (ALE/Bayern de Munique): 1 gol a cada 82,5 minutos

Robert Lewandowski (POL/Barcelona): 1 gol a cada 84,9 minutos

Cristiano Ronaldo (POR/Al-Nassr): 1 gol a cada 95,6 minutos

Mohamed Salah (EGI/Liverpool): 1 gol a cada 110 minutos

Erling Haaland (NOR/Manchester City): 1 gol a cada 116 minutos

Raphinha (BRA/Barcelona): 1 gol a cada 119,9 minutos

Kylian Mbappé (FRA/Real Madrid): 1 gol a 128,3 minutos

Vinícius Jr. (BRA/Real Madrid): 1 gol a cada 139,9 minutos

Lautaro Martínez (ITA/Inter de Milão): 1 gol a cada 155,7 minutos

Rodrygo (BRA/Real Madrid): 1 gol a cada 167,2 minutos