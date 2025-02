Vai morar onde? Reforço mais caro da janela já gera polêmica em novo clube

Por fim, pelo menos no caso de grandes estrelas do futebol, o governo saudita costuma fazer vistas grossas para a lei que proíbe casais não casados de viverem juntos no país. Cristiano Ronaldo, por exemplo, é "apenas" noivo de Georgina Rodríguez. E Neymar, que agora retornou ao Brasil para jogar no Santos, também nunca trocou alianças com Bianca Biancardi.

Quem é John Durán?

Anunciado pelo Al-Nassr em 31 de janeiro, o última dia da janela de transferências na Arábia, Durán superou Omar Marmoush (Manchester City) e Khvicha Kvaratskhelia (PSG) posto de reforço mais caro do futebol mundial no Mercado da Bola do começo do ano.

O centroavante de 21 anos tinha 12 gols na temporada pelo Aston Villa e muitas vezes era chamado de "melhor reserva do planeta", já que normalmente iniciava as partidas no banco e de lá saia para resolver a situação para o seu time.

Revelado nas categorias de base do Envigado, mesmo time que formou James Rodríguez, Durán deixou a Colômbia pouco depois de completar 18 anos. Ele passou um ano no Chicago Fire, dos Estados Unidos, e, em janeiro de 2023, desembarcou na Premier League.

Convocado pela primeira vez para a seleção em 2022, tem brigado com Jhon Córdoba (Krasnodar) pela titularidade da equipe nas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo-2026.