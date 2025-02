A janela fechou, e esses 5 brasileiros continuam desempregados no exterior

Imagem: Icon Sportswire/Icon Sportswire via Getty Images

Ex-jogador de Corinthians e Atlético-MG, o volante passou as últimas cinco temporadas atuando no futebol norte-americano (com direito a uma rápida passagem pelo Coritiba no meio do caminho, em 2023). No ano passado, Júnior Urso acabou sofrendo com um problema no tendão de Aquiles, que prejudicou seu desempenho pelo Charlotte FC e pode ter lhe custado uma renovação de contrato. Agora, o brasileiro busca uma recolocação profissional antes do início da nova temporada da MLS ou mesmo um outro país para explorar nos próximos meses.

WELLINGTON NEM

Meia-atacante, 33 anos

Imagem: Victor Ferreira/EC Vitória

O meia-atacante era uma das grandes promessas do futebol brasileiro no começo da década passada e chegou até mesmo a disputar três partidas pela seleção principal. Hoje em dia, Wellington Nem não goza do mesmo prestígio do tempo em que jogava no Fluminense ou que disputava a Liga dos Campeões da Europa com o Shakhtar Donestk. Pelo contrário, o agora veterano busca uma última chance de reviver seus melhores dias depois de atuar na Hungria e no Vietnã no ano passado.

WALLACE

Zagueiro, 30 anos