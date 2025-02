Portugal terá 'futebol dos pelados' e paga R$ 600 a jogadores interessados

Quem é Eddie Peake?

O responsável pelo "futebol dos pelados" em Portugal é um artista britânico multifacetado, que atua nas mais variadas áreas, como escultura, fotografia, pintura, performance e instalação.

Peake tem trabalhado com temáticas como nudez e desejo desde meados da década passada e já expôs sua arte em Londres, Chicago, Paris, Nápoles, Roma e Melbourne, entre outras cidades.

A própria iniciativa de colocar homens nus para jogar futebol está longe de ser uma experiência inédita para ele. Essa será a quinta performance semelhante organizada pelo artista.

"'Portent' convida a um envolvimento crítico com a seriedade e o absurdo da masculinidade, bem como com as diversas possibilidades que cercam o sexo, a sexualidade e o gênero dentro da arena tradicionalmente masculina, machista e heteronormativa do futebol", dizia o texto de apresentação da exibição anterior do projeto, que levava outro nome, realizada no ano passado, em Berlim.